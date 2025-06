Professor abusa de criança de sete anos

A Polícia Judiciária deteve, na terça-feira, dia 17 de junho, um homem de 22 anos, fortemente indiciado do crime de abuso sexual de crianças agravado, praticados contra uma menor de sete anos, numa escola localizada no concelho de Benavente, onde o suspeito exercia funções há cinco meses.

Os factos ocorreram no passado dia 16 de junho, no decurso de uma atividade extracurricular, tendo a vítima sido constrangida a atos sexuais, que foram parcialmente testemunhados por outras crianças.

A investigação teve origem numa denúncia efetuada à GNR, pela família, junto da qual a menor acabou por revelar os factos. A Polícia Judiciária foi de imediato ativada, vindo o suspeito a ser detido no mesmo dia.

O detido, que também exercia uma atividade ligada ao Desporto, onde mantinha contactos com outras crianças, já foi presente a primeiro interrogatório judicial.

Ficou sujeito às seguintes medidas de coação: proibição de contacto com a vítima, proibição de exercício de funções que impliquem contactos com menores, proibição de contactos com crianças menores de 15 anos de idade e obrigação de alteração do concelho de residência.