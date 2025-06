Alpiarça recebe 2.º festival gastronómico

O Município de Alpiarça volta a apostar na valorização do seu território, da gastronomia e dos produtos locais com a realização da 2.ª Edição do Festival Gastronómico de Alpiarça – “Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana”, que terá lugar nos dias 28 e 29 de junho de 2025, no Parque do Carril.



Uma novidade nesta edição 2025, será a realização da 1.ª fase de um Concurso de Gastronomia em Família, uma iniciativa que pretende promover a partilha de conhecimentos intergeracional, em torno da cozinha tradicional, assim como, dos sabores da comida autêntica e confecionados com os produtos da terra. A fase final deste concurso terá lugar durante a 43.ª edição da ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça.



Este ano, o festival volta também a acolher a 2ª Edição da Mini e Meia Maratona “Alpiarça Terra de Melão”, que na edição anterior, trouxe ao evento mais de 500 atletas participantes, promovendo o desporto, o bem-estar físico e o contacto com a natureza. Esta é uma competição desportiva que pretende afirmar-se, como uma referência na região, atraindo os grandes atletas nacionais da modalidade.



Restaurantes, associações, produtores e expositores locais, marcam presença, reforçando a sua ligação à gastronomia tradicional e às raízes culturais da região Ribatejana. Além da componente gastronómica, o programa terá música ao vivo, showcooking e masterclasses de culinária, provas de vinhos, animação itinerante e um espaço infantil com atividades lúdicas e educativas, como jogos, insufláveis e pinturas faciais.Tal como na edição anterior, o festival contará também com recriações etnográficas pelos Ranchos e Grupos Etnográficos de Alpiarça, que darão vida aos costumes e tradições locais, proporcionando momentos únicos de contacto com o património imaterial do concelho.Durante o festival, os visitantes terão ainda a oportunidade de realizar passeios de barco na Vala Real, uma forma diferente de conhecer a beleza natural envolvente, e que se estende ao longo dos campos de cultivo do território agrícola de Alpiarça.O evento terá no primeiro dia, 28 de junho pelas 21h30, um grande espetáculo musical “Portugal na Eurovisão”, onde os visitantes poderão reviver as canções mais icónicas que Portugal levou à Eurovisão, e que conta com as vozes das cantoras: Manuela Bravo, Nucha, Suzy Guerra e Célia Lawson.



O Festival Gastronómico de Alpiarça, veio para se afirmar como um evento estratégico de promoção turística, cultural e económica do concelho, alavancando a notoriedade de Alpiarça enquanto destino de excelência na região do Ribatejo, combinando sabores autênticos, produtos de excelência, hospitalidade e património natural e cultural.



Para mais informações sobre o Festival Gastronómico de Alpiarça – “Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana”, contacte através do email: turismo@cm-alpiarca.pt ou visite o site oficial: www.saboresdealpiarca.pt