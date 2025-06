Benfica do Ribatejo em festa com tradição, música e diversão para todos

Benfica do Ribatejo volta a celebrar as suas tradicionais festas populares com um programa recheado de animação, entre os dias 18 e 20 de julho de 2025. Realizadas junto ao Pavilhão Desportivo da freguesia, as Festas de Benfica do Ribatejo prometem atrair centenas de visitantes com tasquinhas, concertos, bailes, vacada e atividades para todas as idades.

A abertura oficial vai decorrer na sexta-feira, dia 18 de julho, pelas 20h00, com o hastear da bandeira e a inauguração do certame. Logo de seguida, às 21h00, entram em cena as Marchas Populares de Benfica do Ribatejo. O artista Sérgio Rossi sobe ao palco às 21h30, seguido do duo Jorge Paulo & Susana, que vai animar o serão. A noite prolonga-se na Tenda Jovem, espaço dedicado à juventude, com música até de madrugada.

No sábado, dia 19 de julho, o destaque vai para a atuação do grupo “7 Saias”, às 21h00. Antes disso, às 20h10, será apresentado o livro da Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo, cuja venda reverte a favor da construção de um lar de idosos. Pelas 23h00, Lena Conde vai alegrar a festa e às 00h00 vai realiza-se a tradicional vacada.

O domingo, dia 20 de julho, começa cedo com o Passeio de Bicicletas Pasteleiras, às 09h05, seguido de demonstrações de karaté a partir das 19h00. A animação musical fica a cargo de Dream Dancing, às 20h00, e do Grupo de Flamenco e Sevilhanas às 21h00. A noite encerra com uma atuação protagonizada por Cátia & Quim Botas, às 22h00.

As Festas de Benfica do Ribatejo contam com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, do Município de Almeirim e dos diversos parceiros locais. A entrada é livre e a organização convida toda a comunidade a participar num fim de semana dedicado à cultura, ao convívio e às tradições ribatejanas.