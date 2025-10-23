Benfica do Ribatejo prepara noite arrepiante com Festa de Halloween para crianças e famílias

Na noite de 31 de outubro, quando as sombras ganham vida e as gargalhadas se misturam com arrepios, a Associação Recreativa e Cultural Ribatejana, responsável pela organização das marchas populares, vai abrir as portas a uma Festa de Halloween destinada às crianças da freguesia e às suas famílias. O encontro está marcado para a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo , entre as 21h00 e as 24h00, prometendo horas de magia… E algumas surpresas de arrepiar!

A organização deixa um aviso que ninguém deve ignorar: todas as crianças, pais, avós e tios devem aparecer mascarados com disfarces assustadores, mergulhando por completo no espírito desta noite sombria, onde monstros, bruxas e fantasmas são presença garantida.

Entre música fantasmagórica, jogos misteriosos, gargalhadas diabólicas e atividades de arrepiar, a Festa de Halloween promete encantar e assustar – sempre com muita diversão à mistura. Haverá ainda serviço de bar e deliciosos bolos, preparados para adoçar até os vampiros mais esfomeados.

“Queremos criar uma noite mágica e inesquecível para as nossas crianças, onde o espírito do Halloween se viva ao máximo, em segurança e com toda a alegria da nossa comunidade”, referem Mónica Pedro e Tamara Macedo, convidando todas as famílias a entrarem nesta aventura de arrepiar… se tiverem coragem.

O evento conta com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, da Câmara Municipal de Almeirim e de vários comerciantes locais, cúmplices desta noite encantada.

A Associação deixa o derradeiro convite: “Atrevam-se a entrar… Estamos à vossa espera na nossa arrepiante Festa de Halloween Kids!”