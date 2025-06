CDU apresente candidato à junta da Raposa

José Carlos Avó, é o cabeça de lista da CDU à Freguesia da Raposa nas eleições autárquicas deste ano. Tem 34 anos, é operador florestal.



José Avó foi eleito na assembleia de freguesia da Raposa em 2017-2021. É ainda membro da concelhia do PCP.



É sócio do Grupo Desportivo Raposense e Secretário do Rancho Folclórico “Os Camponeses” da Raposa.



“O conhecimento da realidade do local onde residem, a profunda ligação com a população e as forças vivas das suas freguesias e o compromisso com o projecto autárquico da CDU são a garantia de que com a CDU na gestão e administração das freguesias haverá um rumo ao desenvolvimento”, destaca a CDU na nota enviada à imprensa que confirma o candidato.



A CDU diz também que “tem estado com as populações, mesmo fora dos períodos eleitorais, com uma intervenção marcada pela presença constante de eleitos ou não, na resposta aos problemas das populações locais. O projecto autárquico da CDU afirma-se como a alternativa que o concelho de Almeirim e as suas freguesias precisam.”