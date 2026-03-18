Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Gabriela Neves do CAJ Raposa vence no arranque da Taça de Portugal de Downhill
Desporto

Gabriela Neves do CAJ Raposa vence no arranque da Taça de Portugal de Downhill

Por: Daniel Cepa 18 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Clube Aventura Juvenil da Raposa esteve em destaque na primeira etapa da Taça de Portugal de Downhill presented by Shimano, disputada no fim de semana, de 14 e 15 de março, na exigente pista de Figueiredo, em Porto de Mós.

A grande protagonista do fim de semana foi Gabriela Neves, do Clube Aventura Juvenil da Raposa, que venceu de forma categórica na categoria Sub15 Femininos. A jovem atleta, campeã da Taça de Portugal em 2025, regressou à competição mantendo a mesma forma dominante demonstrada na época anterior.

O clube somou ainda outros resultados relevantes. Em Sub13, Pedro Estêvão alcançou um excelente 5.º lugar, o melhor resultado da sua carreira no escalão. No escalão Master 30, Ricardo Brasileiro concluiu a prova em 8.º, também ele a registar o melhor desempenho de sempre nesta competição. Já na categoria Elite, João Florentino não conseguiu terminar a prova.

A prova internacional de categoria C2, com um traçado de 2,1 quilómetros e 480 metros de desnível negativo, reuniu atletas de várias nacionalidades e marcou o início oficial da nova temporada da modalidade.

Etiquetas Relacionadas:
caj raposadesportodownhillRaposataça de portugal

Notícias relacionadas

Desporto

Nuno Guerra regressa ao U. Almeirim

BY-Redação 18 de Março, 2026
Desporto

André Sérgio domina e vence a resistência de Gáfete

BY-Daniel Cepa 17 de Março, 2026
Desporto

Fazendense vence em Coruche e mantém distância mínima para o líder

BY-Daniel Cepa 17 de Março, 2026
Desporto

Juvenis do União de Almeirim na fase de apuramento de campeão após campanha quase perfeita

BY-Daniel Cepa 12 de Março, 2026
Desporto

Fazendense empata e perde liderança

BY-Daniel Cepa 9 de Março, 2026
Desporto

Paço dos Negros está na final da Taça INATEL

BY-Daniel Cepa 8 de Março, 2026