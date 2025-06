Polo da biblioteca em Fazendas de Almeirim acolhe espetáculo infantil “A Gaivota Carlota”

No próximo sábado, dia 28 de junho, pelas 11h00, o polo da biblioteca em Fazendas de Almeirim recebe mais uma sessão do ciclo “Sábados aos Contos”, com a apresentação do espetáculo “A Gaivota Carlota”, dinamizado por Marias Catrapumbas.

A história gira em torno de Carlota e Manolito, duas personagens que desejam ser amigas, mas que se deparam com o preconceito de amigos e familiares. Apesar das dificuldades, a amizade entre ambas mostra-se mais forte do que qualquer diferença. O espetáculo é inspirado na obra “Meu amigo Jim”, da autora belga Kitty Crowther, e promove valores como a aceitação, a empatia e a superação de preconceitos.

Destinada a crianças com mais de 3 anos e às respetivas famílias, esta atividade é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia.