Almeirim promove férias radicais para jovens no Zêzere

De 1 a 12 de setembro, os jovens de Almeirim com idades entre os 8 e os 17 anos vão poder viver dias cheios de aventura e adrenalina com a iniciativa “Almeirim no Zêzere – Verão 2025”. A atividade, promovida pela associação Terra D’Oculta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Almeirim Desporto, proporciona um conjunto de experiências únicas na natureza, com destaque para os desportos náuticos e radicais.

Rapel, escalada, arborismo, canoagem, paintball, stand up paddle, bóia, pêndulo, slide, mota de água, passeios de barco e muitos outros desafios fazem parte do programa, especialmente pensado para os jovens amantes de aventura e da vida ao ar livre. A segurança é uma prioridade e todas as atividades são acompanhadas por monitores.

As inscrições vão decorrer no Estádio Municipal de Almeirim a partir do dia 30 de junho, entre as 08h00 e as 12h00 e das 13h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira. O valor da inscrição é de 80 euros e inclui refeições, alojamento, seguro, transporte e todas as atividades de desporto e aventura.

A edição deste ano vai ser dividida por grupos. O grupo Alfa, destinado a jovens dos 8 aos 10 anos, que vai participar entre os dias 1 e 3 de setembro. O grupo Bravo, para idades entre os 11 e os 13 anos, vai ter atividades de 5 a 7 de setembro e o grupo Charlie, composto por adolescentes dos 14 aos 17 anos, vai estar presente entre os dias 9 e 11 de setembro. Por fim, vai haver ainda um grupo Special, que terá lugar no dia 12 de setembro.