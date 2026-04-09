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Desporto

Caminhada solidária “Mexer contra o Cancro” chega a Fazendas de Almeirim

Por: Daniel Cepa 09 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai promover, no próximo dia 3 de maio, a partir das 9h00, uma caminhada solidária em Fazendas de Almeirim, com o objetivo de angariar fundos para bolsas de investigação na área da oncologia.

A iniciativa, intitulada “Mexer contra o Cancro”, pretende envolver a comunidade local numa ação de sensibilização e apoio à investigação científica, através da prática de atividade física solidária.

A concentração dos participantes está marcada para as 8h30, junto à Junta de Freguesia das Fazendas de Almeirim, seguindo‑se o início da caminhada às 9h00. As inscrições abrem no dia 15 de abril e implicam um donativo mínimo de cinco euros, que reverterá integralmente para o apoio à investigação oncológica.

As t‑shirts oficiais do evento poderão ser adquiridas em vários pontos da vila, nomeadamente na Associação de Apoio às Famílias das Fazendas de Almeirim, na Junta de Freguesia, na Farmácia das Fazendas e no cabeleireiro Bia.

A caminhada conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, do Rotary Club de Almeirim, do Grupo Barreto do Carmo e de diversas entidades locais, reforçando o carácter comunitário e solidário da iniciativa.

Para mais informações, os interessados podem contactar M.ª Rosário Salavessa, através do número 917 596 748.

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