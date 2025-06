Paço dos Negros celebra 41.º aniversário do Rancho Folclórico com três dias de festa

Paço dos Negros prepara-se para receber mais uma edição da sua festa anual, nos dias 4, 5 e 6 de julho de 2025. Este ano, o evento assinala o 41.º aniversário da Associação Rancho Folclórico de Paço dos Negros e promete um fim de semana repleto de música, tradição e convívio.

O programa arranca na sexta-feira, dia 4, com a “Noite da Juventude”. A animação começa pelas 21h00 com um baile animado por Gina Reis, segue-se um espetáculo musical com Cláudia Carmelo, às 23h00. A noite termina com a atuação da banda Taska Dura, prevista para a 01h00.

No sábado, dia 5, o destaque vai para o baile com Sérgio Pastor, pelas 21h30, e para o concerto da banda D.N.A., agendado para as 23h00. A noite encerra com fogo de artifício e mais animação musical.

O domingo, dia 6, será dedicado ao folclore. A partir das 11h00, diversos ranchos convidados sobem ao palco para celebrar a cultura popular portuguesa, com destaque para o anfitrião, Rancho Folclórico de Paço dos Negros.

O evento, apoiado por várias empresas e instituições locais, vai decorrer no recinto da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros.