Tenista de Almeirim volta ao quadro principal de um torneio ITF

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues, voltou ao quadro principal de um torneio do circuito ITF Men’s World Tennis Tour, em Elvas. Na ronda inaugural, acabou por ceder perante um dos favoritos.

No 2º Torneio Internacional Cidade de Elvas, promovido pelo Clube Escola Ténis de Elvas, o tenista da Associação 20kms de Almeirim recebeu um Wild Card para o quadro principal mas o sorteio ditou um embate com o 3º cabeça de série, o português Pedro Araújo, que integra a academia do treinador Frederico Marques.

Perante o número 476 do ranking mundial ATP, José Miguel Rodrigues cedeu pelos parciais de 6/1 e 6/2. No encontro, o tenista de Almeirim até entrou bem nos dois set’s vencendo os jogos de serviço, mas o jogo do adversário acabou por se impor com o decorrer dos parciais.

O 2º Torneio Internacional Cidade de Elvas decorre entre os dias 23 e 29 de junho e integra o circuito ITF, pontuável para o ranking ATP, como torneio M25 com um prize-money global de 30 mil euros.