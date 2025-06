Cinema no Parque de regresso às noites de verão

O Cinema no Parque regressa este verão a Almeirim. Entre julho e agosto, a população vai poder desfrutar de sessões de cinema gratuitas num ambiente descontraído, perfeito para aproveitar as noites quentes em boa companhia.

Promovida pela Biblioteca Municipal de Almeirim, com o apoio da Câmara Municipal, esta iniciativa vai percorrer todas as freguesias do concelho: Almeirim, Fazendas de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Raposa, com uma programação diversificada que inclui animação, aventura, comédia e filmes pensados para toda a família. As sessões têm início às 21h30 e a entrada é livre.

As exibições iniciam no dia 5 de julho, sábado, em Almeirim, com o filme “Vaiana II”. A 19 de julho é a vez de Fazendas de Almeirim acolher “Ema – A Grande Aventura”, seguindo-se Benfica do Ribatejo, a 26 de julho, com “Super Charlie”. No mês de agosto, o programa continua com “Um Engate do Pior”, a 1 de agosto, novamente em Almeirim. Na Raposa vão ser exibidos “Diplodocus: O Pequeno Dinossauro”, a 2 de agosto, e “Vive e Deixa Andar”, a 16 de agosto. “Mufasa: O Rei Leão” vai ser apresentado em Fazendas de Almeirim, a 9 de agosto. O programa encerra com “Preguiças e Companhia”, a 22 de agosto, em Benfica do Ribatejo.

Em Almeirim, as sessões vão ter lugar no Parque Urbano. Em Fazendas de Almeirim, vão realizar-se junto ao Centro Cultural. Já em Benfica do Ribatejo, vão decorrer no pavilhão e na Raposa, junto à Casa da Cultura. Em todos os locais vão ser disponibilizados lugares sentados.