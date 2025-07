Pais avaliam refeições escolares de Almeirim com nota máxima

A iniciativa “Pai… Mãe convido-te para almoçar” registou o melhor resultado de sempre no mês de junho. Cerca de 85 pais participaram voluntariamente no projeto ao avaliarem as refeições servidas nas escolas. Os resultados não podiam ter sido melhores, 98,43% dos pais consideraram as refeições “boas” ou “excelentes”, o melhor resultado desde o início da iniciativa.

A análise abrangeu 13 refeitórios escolares e foi realizada através de inquérito facultativo. Os dados mostram que nenhum dos pais considerou as refeições “não satisfatórias” e que apenas um encarregado de educação classificou o almoço com “satisfaz”. Por outro lado, 22 pais avaliaram as refeições como “boas” e a grande maioria, 62 pais, classificaram-nas como “excelentes”.

A média diária de pais que almoçaram nas escolas com os filhos ronda os quatro por dia, o que mostra a presença constante e envolvimento direto das famílias na vida escolar. Esta iniciativa contribui para reforçar a confiança na qualidade da alimentação oferecida nas escolas do concelho.

O projeto incentiva ainda a prática de uma alimentação saudável, equilibrada e económica, visto que cada refeição completa tem um custo de 1,46 euros.

O convite mantém-se em aberto para todos os pais, qualquer encarregado de educação pode, a qualquer momento, almoçar com o seu filho na escola.