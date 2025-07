Almeirim entre os concelhos com habitação mais cara do distrito

O concelho de Almeirim continua a afirmar-se no mercado imobiliário como um dos mais valorizados da região. De acordo com dados divulgados pela plataforma Idealista, o preço médio da habitação no concelho atingiu, em junho de 2025, os 1404 euros por metro quadrado, o que coloca Almeirim no quinto lugar entre os concelhos do distrito de Santarém com os valores mais elevados.

Este valor reflete não só a crescente procura por habitação no concelho, como também o reconhecimento de Almeirim como um território atrativo para viver, com boas acessibilidades, qualidade de vida e proximidade à Área Metropolitana de Lisboa.

Apesar de estar abaixo dos valores registados em Benavente, que são de 1952 euros por metro quadrado, e em Salvaterra de Magos, com 1792 euros por metro quadrado, Almeirim destaca-se pela valorização crescente no mercado. Ultrapassa claramente o concelho de Santarém, onde o valor médio se fixa nos 1146 euros por metro quadrado. Esta diferença de mais de 250 euros evidencia a dinâmica e a atratividade que Almeirim tem vindo a conquistar no setor imobiliário.

A tendência acompanha a evolução verificada noutros concelhos da Lezíria do Tejo. O Cartaxo apresenta atualmente um valor médio de 1455 euros por metro quadrado, enquanto Rio Maior se fixa nos 1248 euros. Esta região tem-se afirmado como uma das mais procuradas por quem procura alternativas habitacionais fora dos grandes centros urbanos.

A par do aumento dos preços, especialistas do setor apontam para uma subida sustentada da procura, impulsionada pelo investimento em novas construções, melhorias nas infraestruturas e uma oferta cultural e educativa que atrai as famílias.