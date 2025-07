Apagão de abril dá origem a sessão pública em Almeirim

O apagão que afetou simultaneamente Portugal e Espanha no passado dia 28 de abril vai ser tema de debate público em Almeirim. A iniciativa é promovida pelo Rotary Club local e vai realizar-se na terça-feira, dia 15 de julho, às 21h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A sessão propõe uma troca de impressões sobre as causas e consequências da falha generalizada de fornecimento de energia elétrica, que se prolongou por várias horas e teve impacto em serviços essenciais como comunicações, transportes, saúde, banca e aeroportos. Entre as questões em discussão vão estar também a resposta das entidades oficiais e a preparação das comunidades para futuras ocorrências semelhantes.

Vão participar na sessão três convidados com experiência nas áreas ligadas ao incidente. Vítor Cordeiro, engenheiro eletrotécnico com mais de quatro décadas de trabalho na produção e distribuição de energia em Portugal, Macau e Timor, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e Helder Silva, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil com formação em engenharia informática e carreira de bombeiro iniciada em 1984, são os nomes convidados para esta sessão.

O Rotary Club de Almeirim convida toda a comunidade a estar presente neste momento de reflexão e partilha.