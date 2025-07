Seis detidos por furto de uma tonelada de produtos agrícolas

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Alpiarça, deteve em flagrante seis homens, com idades entre os 18 e os 66 anos, por furto de produtos agrícolas no concelho de Alpiarça. As detenções ocorreram em duas situações distintas, nos dias 5 e 10 de julho e resultaram na recuperação de cerca de uma tonelada de melancias.

A primeira ocorrência teve lugar a 5 de julho, durante uma ação de patrulhamento nas principais zonas de exploração agrícola e respetivas vias de acesso. Os militares da GNR abordaram uma viatura suspeita junto a uma propriedade agrícola, onde encontraram dois homens, de 61 e 66 anos, na posse de 400 quilos de melancias furtadas. A fruta foi apreendida e os suspeitos detidos no local.

Cinco dias depois, dia 10 de julho, a GNR intercetou quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, à saída de um caminho de acesso restrito a campos de cultivo. Durante a abordagem, os suspeitos não conseguiram justificar a proveniência de 600 quilos de melancias que transportavam. O produto foi igualmente apreendido e os quatro homens acabaram detidos.

As duas ações resultaram na detenção dos seis suspeitos, na recuperação da totalidade dos produtos furtados, cerca de uma tonelada de melancias, e na apreensão de diverso material relacionado com os furtos.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Almeirim.

Estas detenções inserem-se na operação “Campo Seguro 2025”, que está em curso desde o dia 1 de julho, através da qual a GNR tem vindo a intensificar ações de sensibilização, patrulhamento e fiscalização junto das explorações agrícolas, com o objetivo de prevenir e combater os furtos no meio rural.