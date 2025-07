Ténis: Subida à segunda e luta pelo título

Todos ao Jamor! Ténis Almeirim garante subida à 2ª divisão e luta pelo Campeonato Nacional de equipas

A equipa sénior da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim garantiu a subida à 2ª divisão nacional depois de assegurar a passagem à final do Campeonato Nacional de equipas, que se disputa no Estádio Nacional do Jamor.

A equipa do Ténis Almeirim terminou o grupo em 1º, disputando assim a final do Campeonato Nacional frente ao Clube23. Com esta presença na final fica também assegurada a promoção à 2ª divisão, a primeira vez que tal acontece na história do Ténis Almeirim.

A final está marcada para este domingo, 13 de julho, a partir das 9h30 no Estádio Nacional no Jamor.

A liderança do grupo ficou assegurada logo à 2ª jornada, num dia épico frente ao Ténis Clube da Figueira da Foz. Nos singulares, José Miguel Rodrigues bateu Pedro Moacho por duplo 6/1 mas Martim Salvador saiu derrotado frente a Bruno Moura por 7/5 e 6/1 e Tomás Evaristo frente a José Gonçalves por 3/6, 6/2 e 6/3, num jogo em que acabou por se lesionar.

A perder por 2-1, a equipa de Almeirim foi para os pares com Miguel Esteves e Martim Salvador, que bateram Manuel Tenreiro e José Gonçalves, por 7/6 (5) e 6/1 e com José Miguel Rodrigues e Artur Gaspar, que selaram a vitória frente a Bruno Moura e Pedro Moacho por 4/6, 6/3 e 10-3 no decisivo Super Tie Break.

Na 3ª e última jornada, frente ao Clube Ténis do Montijo, os 20kms de Almeirim conquistaram nova vitória por 5-0. Gaspar Freire, Artur Freire e Martim Salvador conquistaram os três pontos decisivos para vencer mais uma jornada.

Esta fase de grupos arrancou com uma vitória frente ao Roberto Costa TC por 3-2. Nesta jornada, Miguel Esteves e José Miguel Rodrigues venceram em singulares e José Miguel Rodrigues venceu o par ao lado de Martim Salvador, selando o triunfo da equipa.

A equipa sénior é capitaneada por Miguel Esteves e fez-se representar neste Campeonato Nacional com Tomás Evaristo, José Miguel Rodrigues, Martim Salvador, Artur Freire e Gaspar Freire, integrando ainda Marcos Cavaca, André Martins, Luís Martins e Gonçalo Pestana.

O Campeonato Nacional de equipas absoluto da 3ª divisão decorre desde o dia 9 e até dia 13 de julho nos court’s de terra batida do Estádio Nacional do Jamor.

Esta participação no Campeonato Nacional só é possível com o apoio do Município de Almeirim, do Grupo Farmácias Mendonça, do Crédito Agrícola Ribatejo Sul e do Restaurante O Pinheiro.