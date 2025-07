Ténis Almeirim: 20 kms é vice campeão nacional absoluto

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim sagrou-se vice campeã nacional da 3ª divisão, por equipas, assegurando assim a subida à 2ª divisão nacional. Na final, o clube almeirinense cedeu por 4-1 frente ao Clube 23.

Com a subida de divisão já assegurada e o principal objetivo cumprido, a Associação 20kms de Almeirim enfrentou um adversário mais poderoso na final do Campeonato Nacional de equipas. Nos primeiros singulares, José Miguel Rodrigues cedeu frente ao número 1 nacional, João António, por duplo 6/1 enquanto Miguel Esteves foi ultrapassado por Julien Contzen por 6/1 e 6/3.

No último singular, o Clube 23 selou a conquista do campeonato com a vitória de Miguel Semedo frente a Martim Salvador por 6/1 e 6/3.

Em pares, o ponto para o Ténis Almeirim foi conquistado por Artur e Gaspar Freire que venceram Eduardo Lameiras e Vitor Moreno pelos parciais de 6/3 e 6/4, impondo-se assim num escalão superior.

Já José Miguel Rodrigues e Martim Salvador foram ultrapassados por João António e Miguel Semedo por 6/1 e 6/2.

Assim, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim conquistou o vice-campeonato nacional e o Clube 23, fundado pelos humoristas Bruno Nogueira e Salvador Martinha, o campeonato nacional.

No final do encontro, o capitão de equipa, Miguel Esteves faz um balanço positivo desta participação com “a renovação do campeonato regional e a subida à 2ª divisão nacional, depois de no ano passado não termos conseguido vencer uma única jornada”. “Melhor não podíamos ter pedido”, diz o capitão de equipa face ao desempenho deste ano, destacando ainda o “apoio e o espírito de grupo entre a equipa feminina e masculina, com o apoio fora do campo a ser essencial para a vitória, sobretudo na jornada decisiva”, frente ao Ténis Clube da Figueira da Foz.

A equipa sénior é capitaneada por Miguel Esteves e fez-se representar neste Campeonato Nacional com Tomás Evaristo, José Miguel Rodrigues, Martim Salvador, Artur Freire e Gaspar Freire, integrando ainda Marcos Cavaca, André Martins, Luís Martins e Gonçalo Pestana.

O Campeonato Nacional de equipas absoluto da 3ª divisão decorreu desde o dia 9 e até dia 13 de julho nos court’s de terra batida do Estádio Nacional do Jamor.