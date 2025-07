Volta a Portugal em bicicleta passa por Almeirim

O distrito de Santarém recebe, a 15 de agosto, a oitava etapa da edição número 86 da Volta a Portugal em bicicleta, que se realiza de 6 a 17 de agosto. A tirada liga Ferreira do Zêzere a Santarém na distância de 178,2 km, com passagens por Alpiarça e Almeirim antes de terminar na capital de distrito.

Para já, serão 15 as equipas que vão lutar pela glória na 86.ª Volta a Portugal, com a Caja Rural a ser a única ProTeam presente — as ‘habitués’ Euskaltel-Euskadi, Burgos-BH e Kern Pharma este ano não vêm, tal como a Vorarlberg, do vencedor de 2023 e ‘vice’ no ano passado, o suíço Colin Stüssi.