“Nova” Color Run foi um sucesso

“O balanço é extremamente positivo. A opinião de praticamente toda a gente é que a mudança foi boa e as pessoas gostaram e que foi um sucesso”, sintetiza Domingos Martins.



O presidente dos 20 kms de Almeirim, entidade organizadora do evento que este ano mudou para a zona norte da cidade, garante que “ficou muito satisfeito com a reação das pessoas que se divertiram na noite mais colorida do ribatejo.”

Mais de 740 pessoas inscreveram-se na AL COR Race & Fun, uma prova que transformou Almeirim num verdadeiro espetáculo — onde correr foi só uma desculpa para muita diversão, dança e sair cheio de pó colorido.



Em 2026, a Associação 20 kms de Almeirim deve organizar mais edição color run.