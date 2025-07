Chamusca continua a apoiar o acesso a medicamentos a famílias vulneráveis

Desde 2017, o Município da Chamusca colabora com o programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento”, da responsabilidade da Associação Dignitude. Esta parceria tem permitido apoiar munícipes em situação de vulnerabilidade, através da comparticipação na aquisição de medicamentos prescritos e comparticipados pelo Estado Português.

Até 30 de junho de 2025, foram atribuídos 172 cartões Abem, abrangendo 87 agregados familiares. No total, foram dispensadas 20.847 embalagens de medicamentos. No primeiro semestre de 2025, 36 pessoas, pertencentes a 19 famílias, encontravam-se ativamente integradas no programa.

O cartão Abem garante aos beneficiários o acesso direto aos medicamentos prescritos, em farmácias aderentes, sem necessidade de reembolsos ou procedimentos adicionais. Atualmente, existem seis farmácias no concelho da Chamusca integradas nesta rede. A lista pode ser consultada em: https://bit.ly/farmaciasabemchamusca.

A candidatura ao programa deve ser efetuada junto do Atendimento Integrado + do Município da Chamusca, entidade parceira na referenciação de agregados familiares elegíveis. Os contactos disponíveis são: 800 100 116 ou 249 769 608.

O programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento” é promovido pela Associação Dignitude, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que resulta da parceria entre a Cáritas Portuguesa, a Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Nacional das Farmácias e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. O seu principal objetivo é garantir que todas as pessoas tenham acesso aos medicamentos de que necessitam, independentemente da sua situação económica.