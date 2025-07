Circulação ferroviária da linha do Norte suspensa devido a incêndio no Cartaxo

A Comboios de Portugal (CP) suspendeu esta segunda-feira, dia 21 de julho, a circulação ferroviária na Linha do Norte entre Setil e Vale de Santarém, devido a um incêndio florestal junto à estação de Setil, no concelho do Cartaxo.

O fogo, que consome áreas de mato e floresta, mobiliza, à hora desta publicação, 75 operacionais, 21 viaturas e dois meios aéreos, estando já em fase de resolução, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estão entre as corporações envolvidas no combate ao incêndio.

“Pedimos desculpa pelos incómodos causados. Atualizaremos a informação sempre que se justificar”, informou a CP nas redes sociais.

(em atualização)