Parceria entre GNR e Pingo Doce reforça apoio a idosos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Pingo Doce renovam a sua parceria para o verão de 2025, unindo esforços para combater a solidão e o isolamento de idosos no distrito de Santarém. Esta iniciativa conjunta visa proporcionar apoio e bem-estar à população sénior mais vulnerável, através da distribuição de cabazes com bens essenciais e da transmissão de informações cruciais para enfrentar as altas temperaturas.

O Comando Territorial de Santarém da GNR, através das suas Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, irá distribuir 82 cabazes especialmente concebidos para os dias quentes de verão. Os cabazes incluem produtos como bolsas de fruta, creme hidratante, barras de cereais e garrafas de água. A entrega destes cabazes será feita durante as visitas regulares da GNR a idosos previamente referenciados pela ‘Operação Censos Sénior’.

Para além da entrega dos bens, os militares da GNR irão aproveitar estas visitas para fornecer orientações vitais sobre os cuidados a ter em ondas de calor extremo. Estas informações são cruciais para prevenir problemas de saúde associados às altas temperaturas, especialmente numa população mais suscetível como a sénior.

Esta parceria com o Pingo Doce é um pilar fundamental no compromisso da GNR em proteger os mais vulneráveis, especialmente durante o verão. A combinação da entrega de bens essenciais com a partilha de informações preventivas permite-nos oferecer um apoio mais completo aos idosos.

O Pingo Doce reforça o seu papel ativo na comunidade com esta parceria com a GNR permitindo chegar a quem mais precisa, contribuindo ativamente para o bem-estar dos idosos do nosso país, especialmente durante os meses de verão, quando a vulnerabilidade pode ser maior.

Esta iniciativa insere-se no protocolo de colaboração estabelecido entre o Pingo Doce e a GNR desde 2022. Desde o início desta parceria, já foram entregues mais de 10.000 cabazes, reforçando o combate ao isolamento, solidão e carência alimentar da população idosa em Portugal.