Encontro internacional de negócios do setor alimentar em Santarém

Santarém volta a afirmar-se como palco privilegiado do setor agroalimentar com a realização do AGRIBusiness 2025 – Encontro Internacional de Negócios do Setor Alimentar, que decorre entre os dias 5 e 7 de novembro, numa organização conjunta da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém/Câmara de Comércio e Indústria e da INOVCluster – Associação do Cluster Agro-industrial do Centro.

Com um histórico de sucesso em edições anteriores – 2014, 2016, 2017, 2019 e 2021 (em formato virtual) – o evento regressa em 2025 com o objetivo de reforçar a internacionalização das empresas portuguesas do setor agroalimentar, promovendo reuniões B2B entre produtores nacionais e compradores oriundos de mais de 10 mercados internacionais distintos. Neste momento, compradores de diversos mercados já confirmaram interesse no evento, nomeadamente Alemanha, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estónia, França, Japão, Marrocos, Noruega, Países Baixos e Suíça.

Durante três dias, compradores, importadores e retalhistas de todo o mundo terão a oportunidade de reunir-se com empresas portuguesas fornecedoras de uma vasta gama de produtos, como frutas e vegetais, azeites e condimentos, produtos secos, congelados, carnes e charcutaria, peixe, laticínios, chás e ervas aromáticas, bebidas e vinhos, entre outros.

Através de um modelo de agendamento personalizado de reuniões, adaptado às preferências e objetivos de cada participante, o AGRIBusiness 2025 permite a criação de contactos qualificados, a geração de novas oportunidades de negócio e o reforço da presença internacional dos produtos portugueses, num ambiente concentrado e altamente eficiente.

Vantagens para os participantes incluem a possibilidade de apresentar o seu portefólio a vários decisores internacionais no mesmo local e em pouco tempo, dar visibilidade aos seus produtos, organizar encontros comerciais eficazes e posicionar-se estrategicamente num dos setores mais dinâmicos da economia nacional.