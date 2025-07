Exclusivo: Lanchas estavam em armazém na zona industrial

A Polícia Judiciária apreendeu três lanchas que estavam num armazé alugado, na zona industrial de Almeirim, a um dos empresários detidos na mega operação de combate ao tráfico de droga.



O nosso jornal apurou que foram feitas buscas na cidade e apreendidas pelo menos três lanchas que estavam guardadas num armazém que o empresário de Benfica do Ribatejo tinha alugado na zona industrial de Almeirim.



Os 34 portugueses e espanhóis detidos no âmbito da mega operação que desmantelou uma alegada rede internacional de produção e exportação de lanchas para o tráfico de droga, incluindo os dois detidos que são do concelho, vão passar o fim de semana sob custódia judicial nos postos da GNR do distrito de Santarém.

O anúncio das medidas de coação foi adiado para segunda-feira, dia 28 julho, após o Juiz de Instrução Criminal ter detetado alguns lapsos de decisão que obrigam o magistrado a fazer correções.