Mais acidentes, mais feridos e mais vítimas mortais no distrito de Santarém

O distrito de Santarém registou um agravamento significativo da sinistralidade rodoviária no primeiro semestre de 2025, comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Segundo os dados divulgados pela Guarda Nacional Republicana (GNR), ocorreram mais acidentes, mais feridos e, acima de tudo, mais vítimas mortais nas estradas do distrito, o que contraria a tendência nacional de redução da mortalidade.

Entre janeiro e junho deste ano, contabilizaram-se 2 539 acidentes rodoviários em Santarém, mais 138 do que no mesmo período de 2024. Os acidentes com vítimas também aumentaram, de 615 para 655.

Os dados mais alarmantes prende-se, no entanto, com o número de vítimas mortais. No primeiro semestre de 2025, 19 pessoas perderam a vida em acidentes rodoviários no distrito, mais nove do que no mesmo período do ano passado. Trata-se de um aumento de 90% no número de mortes, o que coloca Santarém entre os distritos com maior crescimento da mortalidade rodoviária no país.

A GNR registou ainda um crescimento no número de feridos. Os feridos graves subiram de 89 para 103, enquanto os feridos leves passaram de 726 para 803.

A GNR reforça ainda que o combate à sinistralidade rodoviária continua a ser uma prioridade, com as ações de fiscalização ao longo do ano direcionadas para a promoção de maior segurança nas vias públicas.