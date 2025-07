Manos Freire sagram-se vice campeões na Golegã

Gaspar Freire em singulares e ao lado do irmão, Artur Freire, em pares, sagraram-se vice campeões do XIV Torneio Vila da Golegã, em Sub16. Rui Tavares atingiu as meias finais em pares.

Em singulares, Gaspar Freire cedeu apenas no jogo decisivo frente a Manuel Oliveira, do Racket Sports Club de Leiria, pelos parciais de 6/0 e 7/6 com 7-5 no tie-break. Até à final, o tenista da Associação 20kms de Almeirim bateu Martim Sequeira, do CT Torres Novas, por duplo 6/1 e Dimitry Balbi, do CC Quinta da Moura, por 6/1 e 6/4.

Já Artur Freire ainda ultrapassou Pedro Teves por duplo 6/3 mas foi travado pelo vencedor do torneio, Manuel Oliveira, por 7/5 e 6/3. Também de Almeirim, Rui Tavares, cedeu nos quartos de final frente a Dimitry Balbi, pelos parciais de 6/2 e 7/6 (4).

Em pares, Gaspar e Artur Freire também só foram vencidos na final, frente a Manuel Oliveira e Pedro Teves, do RSC Leiria, por 6/3 e 6/4. Até à final, a dupla dos 20kms de Almeirim ultrapassou o colega de clube, Rui Tavares, que jogou ao lado de Dimitry Balbi, por 6/2 e 6/1.

O XIV Torneio Vila da Golegã decorreu entre os dias 25 e 27 de julho e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C nos escalões de Sub12 e Sub16, tendo sido promovido pelo Clube Ténis da Golegã.