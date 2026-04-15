Sopa da Pedra Classic regressa a Almeirim de 8 a 10 de maio

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A Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim vai promover, entre os dias 8 e 10 de maio, mais uma edição do Sopa da Pedra Classic, torneio integrado no calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis, com classificação de nível B no escalão de veteranos.

A competição será disputada nos escalões de +40, +50 e +60, estando as inscrições abertas até às 20h do dia 4 de maio. O torneio decorrerá nos três court’s de piso rápido do Parque da Zona Norte, em Almeirim, local onde a organização, em articulação com a Câmara Municipal de Almeirim, vai preparar as condições necessárias para acolher os atletas ao longo de todo o fim de semana.

À semelhança das edições anteriores, o evento voltará a destacar-se pela vertente gastronómica, com bar aberto de Sopa da Pedra, assumindo-se como uma oportunidade para promover alguns dos produtos mais emblemáticos do concelho, nomeadamente a gastronomia local, os vinhos e a fruta da região.

O torneio tem um custo de inscrição de 25 euros, valor que inclui refeições durante todo o fim de semana. A direção da prova estará a cargo de Miguel Dias e as inscrições podem ser feitas aqui.