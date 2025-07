Temperaturas ultrapassam os 40.º em Almeirim e aviso amarelo prolonga-se

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou novamente o aviso amarelo para o distrito de Santarém até às 9h00 de domingo, dia 3 de agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

A vaga de calor deverá intensificar-se no fim de semana, com especial incidência no concelho de Almeirim, onde as previsões meteorológicas apontam para uma temperatura máxima de 37 graus no sábado e de 41 graus no domingo.

O prolongamento do aviso amarelo reflete a continuação das condições meteorológicas adversas que têm afetado a região nos últimos dias. O alerta indica uma situação de risco para determinadas atividades ao ar livre, como a prática de exercício físico, a realização de trabalhos agrícolas ou de construção civil, sobretudo nas horas de maior calor. Os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas, requerem também especial atenção.

A Proteção Civil recomendam à população que evite a exposição direta ao sol nas horas de maior calor, que aumente a ingestão de água e que opte por vestuário leve, largo e com cores claras. É igualmente aconselhável o uso de chapéu e de protetor solar, bem como manter as casas frescas ao fechar as persianas e as janelas durante o dia.

No âmbito da prevenção de incêndios rurais, reforça-se o apelo ao cumprimento das restrições em vigor, nomeadamente a proibição de fazer queimadas, de utilizar maquinaria agrícola e de lançar foguetes ou outro tipo de fogo-de-artifício. O risco de incêndio é agravado pelas temperaturas elevadas e pela vegetação seca.

Prevê-se ainda que o cenário de calor extremo se deva manter até, pelo menos, ao início da próxima semana.