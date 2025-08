Escolas da região recolhem mais de 16 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados

As 20 escolas do distrito de Santarém que participaram ativamente na 14ª edição da “Escola Electrão” recolheram mais de 16 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados no último ano letivo.

12 escolas do distrito conquistaram cheques-prenda com um valor global de 2.700 euros que poderão ser trocados por novos equipamentos elétricos.

Santarém

42 escolas inscritas

20 escolas participaram ativamente

12 escolas conquistaram cheques prenda REEE(kg) Lâmpadas(kg) Pilhas(kg) Prémio Pontos(€) 2.º Jardim Escola João De Deus – Tomar – – 16 – Colégio de São Miguel de Fátima – – 1 222 975 Escola Básica 4.º Conde de Ourém, Ourém 491 14 53 150 Escola Básica Alexandre Herculano, Santarém 231 9 16 – Escola Básica D. Manuel I, Pernes, Santarém 1 994 14 6 150 Escola Básica da Zona Verde, Entroncamento 492 5 31 – Escola Básica de Alcanede, Santarém 313 4 56 – Escola Básica de Caxarias, Ourém 441 96 185 225 Escola Básica de Cercal, Ourém 801 15 36 75 Escola Básica de Fontainhas da Serra, Ourém 135 373 126 375 Escola Básica Dr. Anastácio Gonçalves, Alcanena 1 114 – – 150 Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos 615 – 20 75 Escola Básica e Secundária Dr. Solano de Abreu, Abrantes 514 13 25 – Escola Básica e Secundária José Relvas, Alpiarça 592 – 19 75 Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia, Golegã 649 – – – Escola Básica Fernando Casimiro Pereira da Silva, Rio Maior – – 26 – Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins, Minde, Alcanena 622 9 1 – Escola Profissional de Coruche 2 529 14 – 225 Escola Secundária do Entroncamento 1 141 – 25 75 Jardim Infantil Do Centro Social E Paroquial Da Atouguia 1 106 14 110 150 Total 13 780 580 1 972 2 700

Os resultados nacionais

A nível nacional, a campanha “Escola Electrão” registou um crescimento de 27% no último ano letivo, atingindo um dos melhores resultados da última década.

Ao longo desta 14ª edição da iniciativa, que decorreu entre setembro de 2024 e junho de 2025, acompanhando o ano letivo, foram recolhidas cerca de 460 toneladas de resíduos, mais especificamente 18 toneladas de pilhas e baterias e 440 toneladas de equipamentos elétricos usados e lâmpadas.

Estes resultados superam significativamente as 360 toneladas reunidas na edição anterior, sendo necessário recuar ao ano letivo de 2015/2016 para encontrar um valor tão elevado.

Participaram nesta edição cerca de 890 escolas de todo o país, incluindo Açores e Madeira. O valor global a atribuir às escolas ascende a 50 mil euros, a entregar em cheques-prenda que podem ser trocados por novos equipamentos elétricos.

As escolas participantes recebem pontos em função das quantidades recolhidas que são depois convertidos em prémios. Por cada 10 quilos de pilhas, 10 quilos de lâmpadas ou 100 quilos de equipamentos elétricos usados, cada escola recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros.

“A Escola Electrão assume-se, ano após ano, como um canal privilegiado de educação para a cidadania que reforça a mensagem sobre a necessidade de encaminhar corretamente para reciclagem pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, por questões de saúde pública e proteção ambiental. Por outro lado, é uma campanha que tem já um peso significativo nos resultados globais apresentados pelo Electrão”, sublinha o Diretor Geral do Electrão de Elétricos e Pilhas, Ricardo Furtado.

Ao longo de 14 edições, esta campanha do Electrão já permitiu a recolha de mais de sete mil toneladas de equipamentos nas escolas aderentes e, paralelamente, possibilitou a sensibilização de milhares de alunos de uma vasta comunidade escolar para a importância de separar para reciclar, não só pilhas e equipamentos elétricos, mas também embalagens.

Nesta edição, a campanha “Escola Electrão” voltou a associar-se ao concurso “Recicla e Ganha”, uma iniciativa do Programa Ecovalor da EGF, direcionada para a recolha de embalagens nos estabelecimentos de ensino. Electrão e EGF voltaram, assim, a unir esforços para reforçar as ações de sensibilização junto da comunidade e impulsionar a reciclagem.

As escolas que combinam a participação nos dois programas são beneficiadas com um ponto adicional como reconhecimento do seu compromisso com a reciclagem.

O TOP 3 das escolas

A Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, voltou a destacar-se nesta edição ao conquistar 2.175 euros em cheques-prenda graças à recolha de 79 quilos de pilhas e baterias, 68 quilos de lâmpadas e 27.592 quilos de equipamentos elétricos usados.

No segundo lugar surge a Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, que recebe 1.200 euros em cheques-prenda pela recolha de 60 quilos de pilhas e baterias, 30 quilos de lâmpadas e 15.110 quilos de equipamentos elétricos usados.

No terceiro lugar, a nível nacional, posiciona-se o Colégio de São Miguel de Fátima, distrito de Santarém, com 1.222 quilos de pilhas e baterias recolhidas, o que lhe permitirá receber cheques-prenda no valor de 975 euros.

Prémios para os “Repórteres Electrão”

A campanha “Escola Electrão” desafia também os alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem, no âmbito do concurso trimestral “Repórter Electrão”.

No primeiro período deste ano letivo, a propósito do tema do “Dia Internacional dos Resíduos Elétricos”, os alunos foram desafiados a criar vídeos que mostrassem aos colegas como “Destralhar para Reciclar”. Foram submetidos 42 trabalhos, de 18 escolas e selecionados quatro vencedores, um por cada nível de ensino.

Neste desafio foi premiada uma equipa de alunos e professor da Escola Básica nº 1 de Marrazes, no distrito de Leiria. O Externato de S. José, em Lisboa, arrecadou o prémio da categoria do 2º ciclo e na categoria do 3º ciclo foi escolhido o trabalho apresentado pela Escola Básica Foz do Neiva, em Viana do Castelo. No Secundário destacou-se a Escola Secundária Abel Salazar, em Matosinhos.

Outros 22 trabalhos foram apresentados por parte de 13 escolas do país no segundo desafio, com o mote “Reciclagem na escola”. A Escola Básica da Lourencinha, na Ilha da Madeira, voltou a garantir o prémio ao nível do 1º ciclo. Foram ainda escolhidos os trabalhos apresentados pela Escola Básica de Tondela, distrito de Viseu, na categoria do 2º ciclo; Escola Secundária Campos de Melo, na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, no 3º ciclo; e Escola Secundária da Amadora, distrito de Lisboa, ao nível do Secundário.

O terceiro desafio, dedicado ao tema dos “5R’s: ideias para uma vida mais sustentável”, reuniu 22 trabalhos de 12 escolas. O prémio do 1º ciclo distinguiu a Escola Básica da Lourencinha, na Madeira. Ao nível do 2º ciclo destacou-se a Escola Básica de Tondela, no distrito de Viseu. A Escola Básica 2/3 José Saraiva, em Leiria, foi premiada na categoria do 3º ciclo. A Escola Secundária da Amadora voltou a destacar-se, neste período letivo, ao nível do Ensino Secundário.

O desafio “Repórter Electrão” premeia trimestralmente um trabalho vencedor por cada nível de ensino no decorrer do ano letivo. Cada aluno e professor das equipas vencedoras recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros.