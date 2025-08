ULS Lezíria reforça resposta cirúrgica de Ortopedia através de parceria com a ULS Médio Tejo

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) reforçou a sua resposta cirúrgica na área da Ortopedia através de um protocolo de cooperação com a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo). Este acordo permite que utentes da ULS Lezíria sejam operados no Hospital de Abrantes, pela equipa do Centro de Responsabilidade Integrado de Ortopedia (CRI Orto) da ULS Médio Tejo.

A colaboração insere-se numa lógica de trabalho em rede no Serviço Nacional de Saúde (SNS), promovendo a partilha eficiente de recursos entre instituições e garantindo uma resposta atempada, segura e de qualidade aos utentes da ULS Lezíria que necessitem de cirurgia ortopédica.

No espaço de uma semana, foram realizadas 11 cirurgias a utentes da ULS Lezíria no Hospital de Abrantes, no âmbito deste protocolo.

A ULS Lezíria assegura a avaliação clínica e o acompanhamento integral dos utentes — antes e depois da intervenção cirúrgica — em estreita articulação com a equipa do CRI Orto. As cirurgias são realizadas no Hospital de Abrantes e não têm qualquer custo adicional para os utentes, que são devidamente informados e dão o seu consentimento livre e informado.

“Esta colaboração reforça a partilha eficiente de recursos e a maximização das eficiências entre instituições, num espírito de cooperação que já se verifica noutras áreas da prestação de cuidados”, afirma Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria.

A articulação entre a ULS Lezíria e a ULS Médio Tejo tem vindo a consolidar-se em diferentes áreas clínicas, nomeadamente na Nefrologia e na Ginecologia-Obstetrícia. A parceria agora estabelecida na Ortopedia representa mais um passo no reforço de uma estratégia comum que tem como prioridade a melhoria contínua do acesso e da qualidade dos cuidados de saúde prestados.

Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo, sublinha: “A missão do SNS concretiza-se quando as instituições trabalham em rede para garantir que nenhum utente fica para trás. A ULS Médio Tejo sente-se preparada e disponível para dar este contributo, oferecendo um cuidado cirúrgico seguro, atempado e de qualidade a todos os doentes que aqui chegam.”

Este protocolo é um exemplo da forma como a cooperação entre unidades do SNS permite encontrar soluções conjuntas para desafios assistenciais, potenciando recursos, alargando o acesso e promovendo uma resposta mais equitativa e eficiente às necessidades.