Autoridades de saúde deixam recomendações para enfrentar onda de calor

As autoridades de saúde reforçam os alertas à população para os riscos associados à forte onda de calor, que deverá prolongar-se até ao próximo dia 13 de agosto.

As temperaturas, que em Almeirim e várias zonas do País ultrapassam os 40 graus, colocam em risco grupos mais vulneráveis como crianças, idosos, grávidas e pessoas com doenças crónicas. Também os trabalhadores com atividade no exterior merecem atenção especial. As noites também vão ser quentes, com mínimas acima dos 20 graus, incluindo o Ribatejo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS), a Direção Executiva do SNS e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge estão a acompanhar de perto a evolução da situação, reforçando medidas do Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde, em articulação com estruturas locais e regionais.

A DGS recomenda que à população que evite a exposição direta ao sol entre as 11h00 e as 17h00; Usar protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a aplicação a cada duas horas e após idas à água; Permanecer em espaços frescos ou climatizados, pelo menos 2 a 3 horas por dia; Manter janelas, estores e persianas fechadas nas horas de maior calor; Usar roupa clara, larga e leve, que cubra a maior parte do corpo, bem como chapéu e óculos com proteção UV; Evitar bebidas alcoólicas e com cafeína; Evitar esforços físicos no exterior e viajar nas horas de menor calor.

As autoridades lembram que é fundamental acompanhar familiares e vizinhos em situação de maior fragilidade, sobretudo quem vive sozinho.

Sinais de alerta de golpe de calor incluem suores intensos, febre, vómitos, náuseas, pulso acelerado ou fraco. Nesses casos, deve ser contactada de imediato a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou o 112.