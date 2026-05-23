Profissionais da ULS Lezíria apresentam projetos de investigação em saúde

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promoveu, no passado dia 20 de maio, a sessão final do curso “Desenvolvimento de um Projeto de Investigação”, que teve lugar no Auditório do Hospital Distrital de Santarém.

A iniciativa, organizada pelo Gabinete de Investigação e pelo Gabinete de Formação, com o apoio dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), teve como objetivo capacitar os profissionais para o desenvolvimento de projetos de investigação aplicados à prática clínica.

A sessão contou com a participação de João Almeida Santos, docente da Escola Superior de Saúde de Lisboa e investigador do Comprehensive Health Research Centre, que assumiu o papel de avaliador e comentador dos trabalhos apresentados.

Ao longo da manhã foram apresentados 16 projetos, abordando diversas áreas clínicas e organizacionais, como saúde oral, cuidados paliativos, oncologia, prevenção da infeção, segurança do doente, saúde mental, cuidados de saúde primários e violência contra profissionais de saúde, entre outros temas relevantes.

O curso, com uma duração total de 30 horas, incluiu sessões presenciais e trabalho autónomo, desafiando os participantes a desenvolver um projeto completo, desde a ideia inicial até à apresentação final, num formato semelhante a uma miniconferência.

Face à adesão registada e ao interesse demonstrado pelos profissionais, a ULS Lezíria prevê já a realização de uma segunda edição da formação.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a investigação em saúde e a valorização do conhecimento produzido internamente, promovendo a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados aos utentes.