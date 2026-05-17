ULS Lezíria abre 81 vagas para médicos especialistas na região

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai abrir 81 vagas para médicos especialistas nas áreas hospitalar, medicina geral e familiar (MGF) e saúde pública, numa medida que visa reforçar as equipas e atrair profissionais para a região.

Na área hospitalar, foram atribuídas 59 vagas, distribuídas por diversas especialidades, incluindo medicina interna, ginecologia/obstetrícia, anestesiologia, cardiologia, ortopedia e pediatria, entre outras. Algumas destas vagas poderão ser classificadas como carenciadas.

Nos cuidados de saúde primários, estão previstas 20 vagas para especialistas de MGF, distribuídas por várias unidades de saúde familiar e unidades de cuidados personalizados da região, bem como duas vagas para a Unidade de Saúde Pública.

Os concursos para MGF e Saúde Pública serão lançados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), enquanto as vagas hospitalares serão abertas diretamente pela ULS Lezíria.

O presidente do Conselho de Administração, Pedro Marques, considera que esta é uma oportunidade para atrair novos médicos para a região, destacando a proximidade a Lisboa, as acessibilidades e a qualidade de vida.