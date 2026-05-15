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Sociedade

ULS Lezíria promove Open Day para médicos

Por: Daniel Cepa 15 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai promover, no próximo dia 20 de maio, um Open Day dirigido a recém‑especialistas de Medicina Geral e Familiar (MGF) e a especialistas sem vínculo ao Serviço Nacional de Saúde.

A iniciativa tem como objetivo dar a conhecer as unidades de saúde da região, as equipas multidisciplinares e as oportunidades profissionais existentes, proporcionando aos participantes um contacto direto com a realidade da ULS Lezíria.

Ao longo do dia, os participantes terão a oportunidade de visitar diferentes Unidades de Saúde Familiar (USF), conhecer profissionais, esclarecer dúvidas sobre integração e carreira, bem como participar em momentos de convívio e networking.

O programa tem início às 10h00, com a receção aos participantes, seguindo‑se uma visita à USF Chamusca, às 11h00. Após almoço em Almeirim, realiza‑se, às 14h30, uma visita à USF Falcão Real, estando ainda prevista uma passagem pela Falcoaria Nacional. O encerramento decorre às 17h00, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém.

A ULS Lezíria pretende, com esta iniciativa, reforçar a captação de médicos para a região e valorizar os profissionais de saúde, promovendo um ambiente de proximidade, integração e desenvolvimento profissional.

As inscrições podem ser efetuadas através do QR Code disponível no cartaz da iniciativa ou online, através do formulário disponibilizado pela organização.

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