Chamusca atribui Vale Estudante 25/26

O Município da Chamusca vai iniciar, no próximo dia 18 de agosto, o processo de entrega do Vale Estudante 25/26, no valor de 80 euros por aluno, uma medida de apoio às famílias na aquisição de fichas ou material escolar.

A atribuição deste apoio decorrerá até ao dia 29 de agosto, no Balcão Único do Município, entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 16h00, mediante a apresentação do Cartão de Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação ou do seu representante legal.

O Vale Estudante destina-se a alunos que preencham os seguintes critérios: Frequência do Ensino Básico ou Secundário no Agrupamento de Escolas da Chamusca (AEC), incluindo a turma PIEF e o curso profissional; Residência no concelho da Chamusca; Frequência, há pelo menos três anos, de um estabelecimento de ensino do AEC, mesmo não residindo no concelho; Alunos residentes no concelho que frequentem o ensino secundário regular fora do concelho, por inexistência da área vocacional no AEC, mediante apresentação de comprovativo de matrícula.

O valor atribuído pode ser utilizado nos estabelecimentos comerciais aderentes, para a aquisição de fichas de trabalho ou outro material escolar necessário ao arranque do ano letivo 2025/2026.

Trata-se de uma iniciativa que se realiza pelo sexto ano consecutivo e que visa apoiar as famílias e garantir condições de equidade no acesso à educação, contribuindo para o sucesso escolar dos alunos do concelho. Todas as informações relativas à iniciativa estão disponíveis no site do Município da Chamusca, em https://www.cm-chamusca.pt/institucional/gestao-administrativa/normas/educacao ou através do número telefone 249 769 100.