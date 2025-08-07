Presidente da República promulga lei que proíbe uso de smartphones nas escolas

O Presidente da República promulgou, esta quarta-feira, dia 7 de agosto, o diploma do Governo que restringe a utilização de telemóveis com acesso à internet nas escolas, especificamente pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.

Apesar de existirem reservas por parte da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) e, em especial, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a decisão teve parecer favorável do Conselho das Escolas, o que pesou na decisão final do chefe de Estado.

A nova lei procura proporcionar uma experiência controlada de limitação ao uso de dispositivos eletrónicos no espaço escolar, com o objetivo de avaliar o impacto pedagógico da medida.

Embora o diploma se aplique a todo o território nacional, o Presidente ressalvou que, no caso das Regiões Autónomas, deverá ser respeitada a autonomia legislativa consagrada na Constituição.

