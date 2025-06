Escolas de Almeirim anteciparam-se à proibição de telemóveis agora imposta pelo governo

As escolas de Almeirim estão entre as que já implementaram a proibição do uso de telemóveis pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos, uma medida que tem vindo a mostrar resultados positivos em ambiente escolar e na concentração dos alunos.

A decisão de limitar o uso destes dispositivos durante o horário escolar partiu das próprias direções escolares, com o apoio dos encarregados de educação, como forma de promover hábitos mais saudáveis, de combater a distração e de incentivar a interação entre os alunos.

Nas escolas do concelho, esta prática tem vindo a ser adotada de forma consistente desde o ano letivo anterior, com regras bem definidas que contribuem para um ambiente mais tranquilo, focado na aprendizagem e no bem-estar dos alunos.

Esta abordagem local ganha agora destaque a nível nacional, depois de o Ministério da Educação ter confirmado a intenção de aplicar a proibição em todas as escolas do país, públicas e privadas. A medida, embora ainda sem data concreta para entrar em vigor, deverá abranger todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos, tal como já acontece em Almeirim.