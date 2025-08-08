Almeirim volta a entrar em aviso amarelo com temperaturas elevadas e poeiras do Norte de África

Almeirim vai voltar a enfrentar uma onda de calor extremo no fim de semana e no início da próxima semana. As temperaturas devem ultrapassar os 40.°C e a chegada de poeiras provenientes do Norte de África já está a afetar a qualidade do ar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para os dias 9, 10 e 11 de agosto devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima no distrito de Santarém.

Segundo a previsão do IPMA, os termómetros devem atingir 37. °C no sábado, 38.°C no domingo, 38.°C na segunda-feira e 42.°C na terça-feira, numa sequência de dias de calor intenso que já se tornou habitual neste verão.

Além do calor, a região está a ser afetada pela chegada de poeiras oriundas do Norte de África, um fenómeno que reduz a qualidade do ar e pode ter impacto na saúde, especialmente em pessoas com problemas respiratórios. A presença destas partículas no ar pode causar irritações nos olhos e na garganta, além de agravar os sintomas em pessoas com asma ou outras doenças do foro respiratório.

As autoridades alertam ainda para o risco de incêndio rural, que se mantém elevado devido às condições de calor, à baixa humidade e ao vento em algumas zonas.

O aviso amarelo vai prolongar-se até às 00h00 de terça-feira, dia 12 de agosto.