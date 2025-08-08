Chamusca lança novo website institucional

O Município da Chamusca apresentou o seu novo website institucional, com imagem renovada, navegação mais intuitiva e novas funcionalidades que prometem melhorar a experiência dos utilizadores e aproximar os cidadãos dos serviços municipais.

O portal permite agora consultar a Agenda Cultural do concelho, submeter candidaturas a procedimentos concursais, agendar atendimentos online e até recorrer a um assistente virtual baseado em Inteligência Artificial, criado para tornar o atendimento digital mais eficaz e rápido.

Com design adaptado a todos os dispositivos, do computador ao smartphone, o site foi desenvolvido com especial atenção à acessibilidade e usabilidade, garantindo que todos possam aceder facilmente à informação e serviços.

Esta modernização faz parte da estratégia de transformação digital da autarquia, que pretende reforçar a transparência, proximidade e eficiência na relação com a população.

O novo portal já está disponível em www.cm-chamusca.pt.