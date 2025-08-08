Exposição “Sabores e Tradições: Confrarias em Imagens” chega a Almeirim

A Galeria Municipal de Almeirim recebe, entre os dias 8 e 29 de agosto, a exposição de fotografia “Sabores e Tradições: Confrarias em Imagens”, uma mostra que celebra a riqueza gastronómica e cultural das confrarias portuguesas.

A exposição convida o público a explorar o universo das confrarias através de registos fotográficos que retratam trajes, símbolos identitários e momentos emblemáticos associados às tradições culinárias nacionais. A inauguração está marcada para sexta-feira, dia 8 de agosto, pelas 19h00, e a entrada é livre.

Promovida pela Confraria Gastronómica de Almeirim e pela Confraria Gastronómica de Sabores Portugueses, sediada no Luxemburgo, a exposição pretende valorizar e divulgar o papel das confrarias na preservação da identidade local e dos saberes ligados à gastronomia tradicional.

Antes de chegar a Almeirim, a exposição passou por outras cidades do país. Teve a sua estreia oficial na Amadora, de 15 a 24 de junho e seguiu para Lisboa, onde esteve de 3 a 11 de julho.

A mostra pode ser visitada nos dias úteis, entre as 9h00 e as 17h00, na Galeria Municipal de Almeirim.

A exposição vai continuar a percorrer diversas cidades portuguesas, antes de terminar o seu percurso no Luxemburgo, em 2026.