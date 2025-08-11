Jacinta Correia vence prémio no VI Festival de Estátuas Humanas de Santarém

O VI Festival de Estátuas Humanas de Santarém, que decorreu entre 8 e 10 de agosto, terminou com a atribuição do Prémio do Público a Jacinta Correia. O trabalho da artista conquistou cerca de 3.500 visitantes com “Pickles”, criação marcada pela criatividade, pelo impacto visual e pela expressividade, através da imobilidade.

O prémio atribuído pelo júri foi entregue a João Filipe, pela interpretação da estátua “Santa Liberata”. O painel de jurados foi composto por Isabel Leão, representante da Imobiliária ERA, pelo ator Paulo Patrício e pela bailarina Maria Inácio, do Círculo Cultural Scalabitano.

A distinção especial Prémio Quideia foi para Pedro Pratas, com a performance “Luís Vaz de Camões”, a mais votada online.

Organizado pela Câmara Municipal de Santarém e pela Quideia – Produção e Animação de Eventos, o festival apresentou 16 estátuas em competição e contou ainda com quatro participações convidadas, entre elas “A Tecedeira em Mim” de Zizi Pereira Lopes, “Da Minha Varanda” de Maria João Silva, “O Cowboy” de João Vasco Peixinho e “Família Madeirense” de Xavier Miguel e Cristiana Nunes, do Teatro Bolo do Caco.