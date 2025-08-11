Novo circuito e nova paragem na Raposa aumentam mobilidade no concelho

A partir de 1 de agosto, o serviço de transportes a pedido USO – Lezíria do Tejo vai ampliar a sua oferta no concelho de Almeirim, com a introdução de um novo circuito sazonal e a criação de uma nova paragem estratégica.

O circuito Almeirim – Fazendas de Almeirim vai passar a funcionar em dias úteis durante o período de verão, de 15 de junho a 15 de setembro. O percurso tem chegada programada à paragem “Fazendas de Almeirim – Extensão de Saúde” às 08h15 e partida às 17h30, o que permite responder às necessidades de mobilidade de residentes e visitantes nesta época do ano.

Em simultâneo, vai ser acrescentada uma nova paragem ao circuito Foros do Casalinho – Raposa – Almeirim, o “Raposa – Largo dos Calhamares”. Esta localização permite um melhor acesso aos transportes públicos para quem reside ou trabalha naquela zona e reforça a ligação com outros pontos do concelho.

O serviço USO sublinha que todos os circuitos e paragens apresentados são indicativos e apenas realizados mediante reserva prévia. Por isso, é aconselhado aos utilizadores efetuarem a marcação antecipadamente de forma a garantirem o transporte.