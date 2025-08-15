José Rodrigues só cai nas meias finais do quadro B no Mundial de Veteranos

Os atletas da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, José Rodrigues e Gonçalo Andrade, participaram pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Veteranos de +50 e apesar da derrota na ronda inaugural aproveitaram de melhor forma a segunda oportunidade no quadro B. José Rodrigues só caiu nas meias finais.
No quadro principal, Gonçalo Andrade cedeu frente ao espanhol David Sanchez, por 6/3 e 6/2. Já José Rodrigues perdeu frente ao sueco Frederik Kristianssen, por duplo 6/2.
Em pares, a dupla de Almeirim cedeu frente aos neerlandeses Paul Jan de Graaf e Jeroen Meijer, por 6/3 e 6/0.
No quadro de consolação (B), José Rodrigues atingiu a meia final cedendo apenas frente ao brasileiro Leonardo Azevedo, por 6/0 e 6/4. Antes disso, o tenista de Almeirim ultrapassou o espanhol Blas Jimenez, por 6/1 e 6/0, o alemão Patrick Staehle, por 6/1, 5/7 e 10-6 e ainda o venezuelano Victor Leon, por 7/6 e 6/2.
Já Gonçalo Andrade começou por bater o israelita Eyal Dvora, por 6/4 e 6/2, cedendo depois frente ao alemão Marcus Fillbrandt, por 6/4 e 6/2.
O Campeonato Mundial de Veteranos de +50 e +55 decorre entre os dias 9 e 16 de agosto nos courts de terra batida do Estádio Nacional do Jamor.