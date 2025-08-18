Jornadas celebram 40 anos do Hospital Distrital de Santarém

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) celebra 40 anos e, para assinalar a data, promove as Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: Cuidar com História”, que terão lugar nos dias 14 e 15 de novembro, no Convento de São Francisco, em Santarém.

O dia 14 será dedicado à divulgação e atualização científica, através da partilha de boas práticas e iniciativas inovadoras.

Por sua vez, o dia 15 inclui, entre outros momentos, uma sessão solene e conferência intitulada “Passado, presente e futuro do HDS/ULS Lezíria”, com presença de profissionais e convidados.

As inscrições vão estar disponíveis em breve.