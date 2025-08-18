NERSANT abre inscrições para formação de formadores

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém anunciou a abertura das inscrições para o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, que se vai realizar em Santarém a partir de 29 de setembro.

Com uma carga horária de 90 horas, a formação é realizada em regime b-learning, ao combinar sessões presenciais e online. No final, os participantes obtêm o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP), documento oficial exigido para o exercício da atividade de formador.

O curso é destinado a todos os que pretendem adquirir ou validar competências pedagógicas e habilita os participantes a conceber, planificar, desenvolver e avaliar ações de formação em diferentes áreas de conhecimento.

As inscrições já estão disponíveis na área de formação do portal da NERSANT.