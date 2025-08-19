Maninho, Romana e Bezourinhos no “Já te dou o Arroz” em Ulme

A freguesia de Ulme, no concelho da Chamusca, volta a receber, nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o evento “Já te dou o Arroz”, uma celebração que promove o arroz, produto endógeno e tradicional da localidade.

Este ano, a animação musical fica a cargo de Maninho, Romana e Bezourinhos, que prometem animar o recinto de festas.

Além da música, o programa inclui showcooking, animação infantil, desporto, folclore, gastronomia e a tradicional bênção do arroz. Haverá também confeção e apresentação de pratos e doçaria com o arroz como ingrediente principal.

Um dos momentos mais aguardados é o Trilho dos Arrozais, uma caminhada pelos extensos campos de arroz da freguesia.

A entrada é livre em todas as atividades.