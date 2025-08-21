Festival da Sopa da Pedra recebe simulacro de acidente de viação

O Parque das Tílias vai ser palco de um simulacro de acidente de viação, integrado no programa do Festival da Sopa da Pedra, no próximo dia 29 de agosto, pelas 21h30, em Almeirim.

A iniciativa insere-se numa campanha de sensibilização rodoviária e tem como objetivo alertar a população para os perigos da sinistralidade nas estradas, demonstrando a importância de uma atuação rápida e coordenada das forças de socorro.

Durante o exercício, o público poderá assistir a todas as fases da intervenção das equipas de emergência: desde o momento do alerta, passando pelo desencarceramento das vítimas, até ao seu transporte para unidades hospitalares.

Organizado pela equipa Almeirim Rescue Team, dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, em parceria com a Confraria Gastronómica de Almeirim, o simulacro pretende ser também uma forma prática de consciencialização e educação cívica, aproveitando a forte adesão de público ao festival para reforçar mensagens de segurança rodoviária.