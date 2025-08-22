Prisão preventiva para homem detido com mais de 10 mil doses de droga em Almeirim

Um homem de 27 anos foi detido na quarta-feira, 21 de agosto, por tráfico de estupefacientes, na berma da A13, no concelho de Almeirim.

De acordo com o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento rodoviário do Destacamento de Trânsito de Santarém, que abordou uma viatura suspeita imobilizada na via.

No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária que culminou na apreensão de 10 326 doses de haxixe, 246 doses de liamba, cinco doses de cocaína, uma balança de precisão, uma arma de ar comprimido, um veículo ligeiro de passageiros e 6 140 euros em numerário.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva. A operação contou com o apoio do Posto de Trânsito de Salvaterra de Magos e do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche.