Operações da GNR resultam em 31 detenções e 89 acidentes

De acordo com o Comando Territorial da GNR, entre 18 e 24 de agosto, no distrito de Santarém, foram detidas 31 pessoas, registadas mais de 600 infrações rodoviárias e 89 acidentes, que provocaram uma vítima mortal, três feridos graves e 30 feridos ligeiros.

A maior parte das detenções esteve relacionada com a sinistralidade rodoviária, 18 condutores foram apanhados ao volante sob efeito do álcool e seis conduziam sem carta. Houve ainda detenções por desobediência, violência doméstica, posse de armas proibidas, tráfico de droga e falsificação de documentos.

No que diz respeito às infrações ao Código da Estrada, a GNR registou 618 contraordenações. Em destaque estiveram a falta de inspeção periódica obrigatória, com 71 casos, o estacionamento indevido, com 41 ocorrências e deficiências na iluminação e sinalização, com 28 registos. Também se verificaram 25 casos de condução com excesso de álcool, 25 por falta de seguro, 22 por uso do telemóvel durante a condução e 14 pela não utilização do cinto de segurança ou de cadeirinhas para crianças.

Já no âmbito da fiscalização geral, o Comando Territorial de Santarém levantou 82 autos de contraordenação, dos quais 62 relacionados com incumprimentos da legislação de defesa da floresta contra incêndios.